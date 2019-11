Le FC Barcelone a été rattrapé par la faiblesse de son fond de jeu. Longtemps camouflées par les trois points de la victoire, les difficultés offensives des champions en titre de Liga ont été mises en lumière par le bloc très compact et rigoureux du Slavia Prague, mardi soir (0-0). Excepté via les immuables coups de folie de Lionel Messi, les Blaugrana n’ont quasiment jamais été en mesure de se montrer dangereux devant le but d’un Ondrej Kolar étincelant. Malgré ce match nul, le FC Barcelone est tout de même assuré de garder la tête du groupe F, devant Dortmund ou l’Inter Milan, à l’issue de cette 4e journée de Ligue des champions.

Finalement, les joueurs d’Ernesto Valverde semblent ne pas avoir pris en compte l’avertissement reçu sur la pelouse de Levante samedi dernier (3-1). Ridiculisés, les Catalans n’ont pas réussi à montrer un meilleur visage face au Slavia Prague en entrant dans leur match de la pire des façons : avec une domination stérile, un carton jaune pour Gerard Piqué (synonyme de suspension face à Dortmund), et en encaissant quatre corners dès les 15 premières minutes de la recontre. Complètement muselé par le bloc tchèque, Lionel Messi a alors décidé de prendre les choses en main.

Messi contre Kolar

Quitte à s’impatienter. Un coup franc complètement excentré (21e) suivi d’un corner rentrant (22e) ont fusé comme des révélateurs de la frustration accumulée depuis plusieurs semaines par le capitaine blaugrana. Si sa patte gauche légendaire a bien failli faire lever les 90.000 spectateurs du Camp Nou, la transversale du but de Kolar les a fait rasseoir (35e), attendant patiemment un nouveau coup de génie de leur petit protégé. Mais ce dernier n’est jamais venu, la faute à un gardien tchèque transcendé par l’évènement.

Car Ondrej Kolar n’a pas été impressionné par le quintuple Ballon d’Or. Et il le lui a prouvé. D’abord en restant debout pour remporter un face à face crucial devant ce même Messi (43e), avant de claquer une tête de Gerard Piqué sur le corner qui a suivi (44e). Les gants chauds, Kolar a alors continué sa partition parfaite. Plusieurs sorties hors de sa surface pour couper de longues ouvertures, puis deux autres duels remportés devant Sergi Roberto (56e) et Messi (79e) ont parachevé un match nul et vierge sonnant presque comme une victoire pour le Slavia Prague, quasiment éliminé de la compétition.

De son côté, le FC Barcelone va devoir retrouver sa fougue d'antan, perdue depuis l'arrivée d'Ernesto Valverde, qui a une nouvelle fois cantonné Antoine Griezmann au poste d'ailier gauche malgré le forfait de Luis Suarez (mollet). Et vite, car, sur sa route, Dortmund (27 novembre) et l'Inter Milan (10 décembre) n'ont pas encore dit leur dernier mot.