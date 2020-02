Il y a un an, presque jour pour jour, Frenkie de Jong montrait l'étendue de son talent aux yeux de l'Europe. D'une prestation de haut vol, il avait écœuré le milieu de terrain madrilène, lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions opposant le Real à l'Ajax Amsterdam (1-4). Cette "masterclass" du Néerlandais avait été la première d'une longue liste, permettant en grande partie aux Ajacides de se hisser jusqu'en demi-finale.

" "Je ne sais pas jusqu'où il peut aller" "

Depuis, de Jong a rejoint la Catalogne pour réaliser un de ses rêves d'enfant. "Le Barça est un club incroyable et j'ai toujours voulu jouer ici" a confié le Néerlandais dans une interview publiée sur le site de l'UEFA dimanche. Mais le milieu de terrain espérait sans doute vivre une première partie de saison plus glorieuse avec son nouveau club, marquée notamment par le licenciement d'Ernesto Valverde le 13 janvier dernier.

Vidéo - Sétien sur De Jong : "Il faut du temps pour comprendre certaines choses" 00:51

Le niveau de jeu affiché par le Barça cette saison a évidemment des retombées sur les performances de Frenkie de Jong, moins éblouissant que l'an passé. Il reste malgré tout l'une des rares satisfactions catalanes cette saison, avec Lionel Messi et Marc-André Stegen. Et le Néerlandais a élevé son niveau de jeu depuis la nomination de Quique Setien, en lieu et place d'Ernesto Valverde. C'est d'ailleurs sous les ordres de son nouveau coach que Frenkie de Jong a réalisé sa meilleure prestation sous le maillot catalan.

Le 10 février dernier, sur la pelouse du Betis Seville, le Néerlandais a offert un récital au milieu de terrain et y est même allé de son petit but. Une performance qui lui a value les éloges de Quique Setien, quelques jours après en conférence de presse : "Frenkie de Jong est un joueur qui veut continuer à apprendre et à s'améliorer, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'avait pas de limite, donc je ne sais pas jusqu'où il peut aller (…) J'espère qu'il pourra continuer de croître et de s'améliorer".

De Jong contre le Betis Seville.Getty Images

Activer le mode "LDC"

Lors des phases de poules, Frenkie de Jong n’a pas particulièrement brillé, si ce n’est lors de la réception de Dortmund au Camp Nou (3-1). Mais à 22 ans, il a déjà démontré qu’il savait se sublimer et élever son niveau de jeu lors des rencontres à élimination directe. L’an passé, le Néerlandais s’était illustré en C1 dans un milieu à deux avec Lasse Schöne. Reste à savoir s’il pourra réitérer ces mêmes performances, à un autre poste et dans un autre rôle aux côtés de Sergio Busquets et d’Arthur.

Au micro de l’UEFA, le Néerlandais s’est montré prudent avant le 8e de finale aller : "Je n'ai jamais joué au San Paolo. Naples est une grande équipe pleine de qualité (…) Ils ont par exemple tenu tête à Liverpool". Avant de donner un aperçu de ses ambitions avec le club catalan sur la scène européenne : "Quand tu portes ce maillot, tu as toujours l'impression que tu peux remporter la Ligue des champions." Pour faire de cette impression une réalité, Frenkie devra activer le mode "LDC".