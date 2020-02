"Je ne peux assurer à 100% que Neymar sera là" : Tuchel sème le doute avant Dortmund

Neymar n'était pas du choc entre le PSG et l'OL, dimanche dernier. Il ne figurait pas, non plus, dans le groupe qui a affronté Dijon en quart de finale de la Coupe de France. Jusqu'à présent, ces deux forfaits ressemblaient à une volonté de ne pas prendre le moindre risque avec la santé du Brésilien, touché aux côtes lors de la réception de Montpellier en début de mois.

Pourquoi ? Parce que Paris se rend à Dortmund dans une semaine pour un huitième de finale de Ligue des champions ô combien plus précieux pour le PSG. Et il était hors de question de se priver de sa superstar. Pas une fois plus.

Oui mais voilà, Thomas Tuchel a sérieusement semé le doute autour de la présence, ou non, de l'ancien Barcelonais pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. "Je ne peux pas assurer à 100% qu'il sera là", a confié le technicien allemand en conférence de presse, plus confiant pour Marquinhos, Marco Verratti et Idrissa Gueye. Le déplacement à Amiens, ce samedi, pour la 25e journée de Ligue 1, pourrait donner des indices.

"Je ne sais pas, on va discuter et décider vendredi, le plus tard possible. On ne peut pas risquer sa santé", a martelé Tuchel, très précautionneux avec sa star "car le risque était trop grand" de l'emmener en Bourgogne "même s'il va diminuer chaque jour". A six jours d'une rencontre cruciale, et à moins que le coach parisien ait choisi de brouiller les pistes, Paris s'inquiète. Une nouvelle fois.