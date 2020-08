LIGUE DES CHAMPIONS - L’édition 2019-2020 de la C1 restera dans les annales. Mais en plus de se démarquer par son format et son contexte singuliers, elle pourrait marquer un virage dans l’histoire de la compétition. C’est ce qu’a suggéré Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, dans un entretien accordé à Reuters ce dimanche. Mais ce ne sera pas pour tout de suite…

Et si ce Final 8 était plus qu’une simple parenthèse ? Le format que l’UEFA a mis en place pour terminer la Ligue des champions 2019-2020, malgré la crise sanitaire, pourrait inspirer un changement pérenne, selon son président, Aleksander Ceferin. "Nous avons été obligés de le faire, mais finalement, nous voyons que nous avons découvert quelque chose de nouveau", a-t-il déclaré auprès de Reuters ce dimanche à Lisbonne, où le PSG et le Bayern Munich vont se disputer le sacre dans un stade vide.

Ceferin s’est dit séduit par l’abolition, provisoire, des matches aller-retour à partir des quarts de finale : "Il n’y a pas eu tellement de tactique. Quand cela se joue sur un match, si une équipe marque, l’autre doit marquer le plus tôt possible. Quand il y a un match retour, il est encore temps de gagner la rencontre suivante." Une réflexion sur laquelle il pourrait s’appuyer pour rénover durablement la compétition : "Nous y penserons à coup sûr à l’avenir".

Ligue des champions Leur destination finale HIER À 15:47

Play Icon WATCH "Un trio parisien aura la clé face au Bayern mais ce n'est pas forcément celui auquel on pense" 00:04:25

Deux obstacles majeurs : le calendrier et les diffuseurs

De là à transposer le format de cette saison aux prochaines, avec, si la situation sanitaire le permet, des spectateurs en plus ? Ceferin ne franchit pas le pas : "Ce format est très intéressant. Mais je doute que le calendrier nous permette de faire un Final 8 chaque année, cela prendrait trop de temps." Il envisage donc seulement d'y puiser des idées, pour obtenir un tournoi "plus excitant". Comment ? "Dans une ville, vous pouvez avoir une semaine de football, ou quelque chose comme ça", tâtonne-t-il, alors que l’épilogue condensé de cette C1 se dispute sur douze jours.

Autre point de conflit potentiel : chaque aller-retour transformé en rencontre "couperet" fait perdre un match à vendre aux télévisions. "Cela a donné des matches plus excitants, bien sûr, mais nous devons également penser au fait que les diffuseurs pourraient dire : ‘Il y a moins de matches qu’avant, c’est différent’, relate ainsi le dirigeant de l’instance européenne. Nous devrons discuter de cela quand cette situation particulière se terminera."

Des discussions plus formelles devraient débuter dès cette année, selon Reuters, même si le format actuel de la Ligue des champions (auquel cette édition fait donc exception) est gravé dans le marbre jusqu’en 2024-2025. "Il est bien trop tôt pour y penser", conclut ainsi Aleksander Ceferin. Même s’il ne s’est visiblement pas privé d’anticiper.

Play Icon WATCH Mbappé : "Cette édition est très importante, elle va rester dans l'histoire" 00:01:01

Ligue des champions Un coup de boule et beaucoup de larmes : retour sur les six finales françaises en C1 HIER À 22:13