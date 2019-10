Le Paris Saint-Germain s'est baladé. Ce mardi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le club de la capitale s'est largement imposé sur la pelouse du Club Bruges (0-5). Au Jan Breydel Stadion, Mauro Icardi a rapidement ouvert le score (7e), mais le PSG a ensuite dû attendre l'heure de jeu avant de faire une différence définitive, grâce surtout à un triplé de Kylian Mbappé (61e, 79e, 83e), remplaçant au coup d'envoi, et également à Icardi (63e). Paris poursuit son sans-faute et enchaîne ainsi une troisième victoire en autant de rencontres, pour creuser l'écart en tête du groupe A, avec 9 points.

Le film du match

L'entrée de Kylian Mbappé a donné du peps au PSG. Car avant la 52e minute de jeu, le Paris Saint-Germain, hormis une ouverture du score rapide signée Mauro Icardi (7e, 0-1), n'a pas semblé aussi serein que cela. Mais après l'heure de jeu, le champion du monde français a pris les choses en main en inscrivant un triplé. Un premier but de la tête (61e, 0-2), un deuxième du droit (79e, 0-4) et un dernier du gauche (83e, 0-5). C'est la première fois depuis 2008 et Joseba Llorente avec Villarreal qu'un remplaçant marque un triplé dans la compétition.

Super Di Maria

Mbappé a réussi tout cela avec l'aide particulièrement précieuse d'Angel Di Maria. Meilleur buteur parisien jusqu'à présent dans cette campagne européenne (2 réalisations), l'international argentin s'est, cette fois, mué en passeur décisif, avec trois assists. Une première pour un Parisien en Ligue des champions, depuis Zlatan Ibrahimovic (Dinamo Zagreb 2012). De son côté, Mauro Icardi a aussi su tirer son épingle du jeu, en inscrivant un doublé, avec un deuxième but intervenu sur un service de… Kylian Mbappé (63e, 0-3). Deux buts en trois matches et trois tirs cadrés pour l'ancien Interiste.

Invaincu jusqu'à présent, en 17 rencontres toutes compétitions confondues (12 victoires, 5 matches nuls), Bruges s'est complètement effondré. Pourtant, après l'ouverture du score prématurée d'Icardi, le club belge ne s'était pas désuni pour autant et s'était reposé sur ses qualités, tout en se projetant vers l'avant. Une stratégie qui n'a finalement pas payé puisqu'aucun des huit tirs des partenaires d'Emmanuel Dennis, auteur d'un doublé contre le Real Madrid (2-2), n'a accroché le cadre. Seule ombre au tableau pour le PSG, les sorties sur blessure d'Ander Herrera et de Thomas Meunier, en raison d'ennuis musculaires. Les deux équipes auront l'occasion d'en découdre une nouvelle fois, à l'occasion de la prochaine journée de Ligue des champions, au Parc des Princes, le 6 novembre (21h).