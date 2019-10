Zinédine Zidane s'offre un peu de répit à la tête de la Maison Blanche, même si c'est un petit Real Madrid qui s'est imposé sur le terrain de Galatasaray (0-1) grâce à un but de Toni Kroos. L'essentiel est cependant ailleurs : le club espagnol a remporté sa première victoire de la saison en Ligue des champions. Après deux matches sans victoire en Europe (défaite à Paris et nul contre Bruges), les Merengue se relancent dans la course à la qualification. Les voilà désormais deuxièmes du groupe A avec 4 points derrière le PSG (9 points) qui a poursuivi son sans faute à Bruges (0-5).

Trois jours après une défaite à Majorque (1-0) qui a relancé de plus belle les rumeurs autour du cas Zidane, le club aux 13 coupes aux grandes oreilles a profité de sa compétition fétiche pour remettre d'aplomb une machine encore mal huilée. Si les Merengue ont tiré pas moins de 27 fois durant la rencontre (13 cadrés), ils n'ont jamais maîtrisé un adversaire pourtant largement à leur hauteur.

Sergio Ramos et ses coéquipiers ont tout simplement laissé le ballon à Galatasaray (55%). Les Madrilènes ont par conséquent évolué principalement en contre dans cette rencontre, ce qui a leur permis de se procurer énormément de situations favorables. Pourtant, malgré ses 12 arrêts, Fernando Muslera n'a que rarement été véritablement mis en difficulté. Au contraire d'un Thibaut Courtois retrouvé qui n'a eu certes que trois parades à réaliser mais qui a dû s'employer sur chacune d'entre elles pour d'abord éviter de concéder l'ouverture du score puis pour conserver l'avance de son équipe.

