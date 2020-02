La Ligue des champions est l'objectif prioritaire du PSG. A quatre jours du match le plus important de la saison pour le club de la capitale, à Dortmund en huitièmes de finale aller de la C1, le champion de France aurait, selon RMC Sport, décidé de ménager Neymar, touché aux côtes depuis début février et qui a manqué les deux derniers matches contre Lyon (4-2) en championnat et à Dijon (1-6) en Coupe de France, mais aussi Kylian Mbappé, dont l'état de forme sera primordial sur la pelouse du Signal Iduna Park, mardi prochain.

Vidéo - Tuchel : "Je ne connais pas encore le onze qui va débuter à Dortmund" 01:28

Mercredi dernier, à Dijon, Thomas Tuchel a suscité beaucoup d'inquiétudes lorsqu'il a évoqué le cas Neymar. "Je ne peux pas assurer à 100% qu'il sera là (à Dortmund)", a indiqué le coach allemand en conférence de presse d'après-match. Deux jours plus tard, l'ancien technicien du Borussia Dortmund a finalement tenu à rassurer sur l'état de forme de son joueur qui effectuerait cependant les séances collectives du PSG sans être épargné par quelques douleurs. Les contacts lors de certaines oppositions auraient notamment interdits à ses coéquipiers.

Vidéo - Mbappé aux Jeux, serait-ce bien raisonnable ? 04:20

Pour éviter d'être privé de son ailier brésilien, comme l'an passé face à Manchester United à la suite d'une blessure face à Strasbourg en Coupe de France, le staff parisien veut écarter le moindre risque. Il devrait en faire de même avec Kylian Mbappé, auteur de 20 buts en Ligue 1 et en Ligue des champions cette saison. Des statistiques qui le rendent irremplaçables avant le déplacement à Dortmund. Pour que le champion du monde soit à 100% pour ce choc de C1, le PSG aurait donc décidé de le mettre au repos ce samedi pour le déplacement à Amiens.