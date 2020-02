Le champion a plié sur la pelouse de son sacre. Près de neuf mois après avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles au Wanda Metropolitano de Madrid, Liverpool a été impuissant en 8e de finale aller, mardi, face à un Atlético de Madrid ultra-réaliste (1-0). Après un but sur corner un peu chanceux de Saul Niguez en tout début de match (4e), les Madrilènes ont subi les assauts incessants des joueurs de Jürgen Klopp qui n'ont pourtant cadré aucune de leurs frappes.

L'Atlético de Madrid a trompé tous les pronostics en faisant chuter un champion d'Europe en titre méconnaissable. Avant la rencontre, tous les feux étaient pourtant au vert pour la formation de la Mersey. Invaincus en Premier League depuis le début de la saison, les Reds se retrouvaient face à une équipe en déclin et soit-disant en fin de cycle après les départs des cadres Antoine Griezmann et Diego Godin notamment. En championnat, les Colchoneros sont à la peine, luttant seulement pour une qualification en C1 du haut de leur 4e place. Mais le cœur de Diego Simeone et de ses troupes a une nouvelle fois pesé de tout son poids devant un public conquis. Ce succès a fait écho à celui obtenu face à la Juventus (2-0) il y a un an au même stade de la compétition.

Aucune frappe cadrée par les Reds

Malgré le déséquilibre évident sur le papier, le scénario du match a souri d'entrée de rencontre aux Espagnols. Sur un corner bien enroulé de Koke, Fabinho s'est retrouvé surpris de recevoir le ballon dans les pieds, et a délivré un caviar, bien malgré lui, à Saul Niguez. Le milieu de terrain n'a ensuite eu qu'à pousser cette offrande dans les filets d'Alisson (4e). Les 86 minutes qui ont suivi n'ont été qu'une succession de vagues anglaises qui se sont systématiquement heurtées au bloc madrilène.

Liverpool a eu tout le temps du monde pour revenir au score. Le coup sur la tête encaissé, les Reds pouvaient s'appuyer sur leur trio d'enfer Sadio Mané - Roberto Firmino - Mohamed Salah pour débloquer la situation et se sortir du piège madrilène. Il n'en a rien été. Les trois stars ont buté sur une défense de fer muselée par la charnière Savic-Felipe, parfaitement encadrée par les deux flèches Sime Vrsaljko et Renan Lodi sur les ailes. Seul Andrew Robertson a semblé surnager dans le naufrage des hommes de Jürgen Klopp qui n'ont pas réussi à cadrer une seule frappe.

Au match retour (11 mars), Liverpool devra retrouver son niveau de championnat, dans lequel il marche sur la concurrence. Anfield leur sera tout dévoué et Sadio Mané aura retrouvé des jambes après une blessure soignée totalement depuis seulement quelques jours. Mais les futurs champions d'Angleterre ne devront pas prendre à la légère un adversaire qui a parfaitement su leur tenir tête pendant 90 minutes. Déjà enterrés avant le début de ce 8e de finale par bon nombre d'observateurs, ces Colchoneros repartent de leur antre avec l'avantage numérique (et psychologique ?) sur Liverpool.