LIGUE DES CHAMPIONS - Thomas Tuchel a indiqué sur RMC que Kylian Mbappé pourrait entrer en jeu dans les 30 dernières minutes du quart de finale face à l'Atalanta Bergame mercredi (21h00) à Lisbonne. L'entraîneur parisien a également expliqué son choix de titulariser Ander Herrera plutôt que Leandro Paredes au milieu de terrain.

Une demi-heure. C'est le temps de jeu dont pourrait bénéficier Kylian Mbappé lors du quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame. Thomas Tuchel l'a confirmé au micro de RMC avant le coup d'envoi de la rencontre. "Mbappé jouera plus ou moins 30 minutes", a déclaré l'entraîneur parisien. Blessé à la cheville face à Saint-Etienne en finale de la Coupe de France le 24 juillet dernier, Mbappé a participé aux deux derniers entraînements collectifs du PSG. Il débutera sur le banc face à l'Atalanta, tandis que Neymar, Pablo Sarabia et Mauro Icardi débuteront en attaque.

Tuchel a également expliqué pourquoi il avait préféré aligner Ander Herrera plutôt que Leandro Paredes pour compenser l'absence de Marco Verratti au milieu de terrain et évoluer avec Marquinhos et Idrissa Gueye dans le trio de l'entrejeu. "On a confiance en tous les joueurs, a-t-il d'abord souligné. On a besoin de joueurs qui peuvent courir avec et sans le ballon, pour trouver des espaces. C'est plus le profil d'Ander que de Leo (Paredes, NDLR)."

S'il a annoncé que ce n'était pas un match "pour contrôler avec des passes", l'entraîneur parisien envisage cependant de faire entrer Paredes. "Peut-être pour quelques minutes après l'entrée de Kylian Mbappé, ça peut-être un bien de faire entrer Leo", a laissé entendre le technicien allemand. Voilà la stratégie de l'entraîneur parisien dévoilée au grand jour. Reste à savoir si elle sera efficace sur le terrain.

