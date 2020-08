LIGUE DES CHAMPIONS - Kylian Mbappé sera bien remplaçant au coup d'envoi du quart de finale du Paris Saint-Germain face à l'Atalanta Bergame mercredi (21h00) à Lisbonne. Ander Herrera a été préféré à Leandro Paredes pour compléter le trio de l'entrejeu du PSG, qui se présentera vraisemblablement dans un 4-4-2 losange, avec Neymar en soutien du duo d'attaque.

Kylian Mbappé n'a pas totalement gagné sa course contre la montre. Mais il ne l'a pas totalement perdue non plus. L'attaquant parisien, blessé à la cheville face à Saint-Etienne le 24 juillet dernier en finale de la Coupe de France, ne sera pas titulaire pour le choc face à l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions ce mercredi à Lisbonne (21h00). Mais il sera bien sur le banc des remplaçants, et ses progrès à l'entraînement ces derniers jours laissent entrevoir la probabilité d'une entrée en cours de jeu.

Mbappé remplaçant, Angel Di Maria suspendu, Pablo Sarabia sera bien titulaire en attaque. L'Espagnol formera vraisemblablement un duo axial avec Mauro Icardi, soutenu par Neymar, dans un 4-4-2 en losange. Les Parisiens ont travaillé dans cette configuration durant les dernières séances d'entraînement. Derrière ce trio, il y en aura un autre qui aura la lourde charge de remporter la bataille de l'entrejeu face à la Dea. Marquinhos tiendra le rôle de sentinelle, tandis qu'Idrissa Gueye et Ander Herrera évolueront en tant que relayeurs. Leandro Paredes fait les frais des choix de Thomas Tuchel et débutera sur le banc. Pour rappel, Marco Verratti est forfait sur blessure.

Pasalic titulaire, Hateboer préféré à Castagne

Derrière, il n'y a pas de surprise. Marquinhos repositionné au milieu, Presnel Kimpembe composera la charnière parisienne avec Thiago Silva. Thilo Kehrer sera titulaire au poste de latéral droit et Juan Bernat sera son pendant sur le côté gauche. L'Espagnol, blessé durant la préparation, pourrait manquer de rythme après n'avoir disputé qu'un seul match avant ce quart de finale, mercredi dernier en amical face à Sochaux (1-0). Dans le but parisien, on retrouvera évidemment Keylor Navas, trois fois vainqueur de la compétition avec le Real Madrid.

Du côté de l'Atalanta Bergame, l'ancien Monégasque Mario Pasalic profite de l'absence de Josip Ilicic pour intégrer le onze dans le trio d'attaque, avec Papu Gomez et Duvan Zapata. Pierluigi Gollini blessé, Marco Sportiello, qui n'a fait que sept apparitions sous le maillot de la Dea toutes compétitions confondues cette saison, gardera le but bergamasque. Comme la presse italienne l'annonçait, Mattia Caldara a été préféré à José Luis Palomino pour occuper l'axe de la défense à trois mise en place par Gian Piero Gasperini. L'entraîneur du club italien a par ailleurs choisi Hans Hateboer au détriment de Timothy Castagne pour le rôle de piston sur le côté droit.

