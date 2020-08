LIGUE DES CHAMPIONS - Déjà large vainqueur au match aller, le Bayern Munich a fait vivre un nouveau cauchemar à Chelsea, écrasé 4-1 sur la pelouse de l'Allianz Arena. Lewandowski a inscrit un doublé et Tolisso a achevé le récital. En quart, les Bavarois retrouveront le FC Barcelone pour l'un des chocs du Final 8 à Lisbonne.

Le Bayern Munich a tranquillement fini le travail. L’issue de ce huitième de finale faisait peu de doute après le match aller mais les Munichois ont pris soin d’ajouter la manière à la qualification. Toujours porté par un exceptionnel Robert Lewandowski, un doublé (1-0 sur penalty, 10e, 4-1, 84e) et deux passes décisives pour Ivan Perisic (2-0, 24e) et Corentin Tolisso (3-1, 76e), le Bayern a rapidement éteint les derniers espoirs de Chelsea. Et ce n’est pas le but de Tammy Abraham (2-1, 44e) qui allait relancer durablement le suspense. Une deuxième période bien gérée avec deux nouvelles réalisations et voilà les Allemands en quart de finale.

Meilleur buteur de la compétition, Lewandowski a fait honneur à son statut en ouvrant le score dès la dixième minute d’un penalty parfaitement tiré qu’il avait lui-même obtenu en poussant Caballero à la faute (1-0, 10e). À cette occasion, le Polonais a inscrit son douzième but de la saison en Ligue des champions. Il s’est également mué en passeur un quart d’heure plus tard. Après une récupération haute de Thomas Müller dans les pieds de Mateo Kovacic, l’attaquant a patienté avant de servir, sur la droite de la surface, Perisic qui n’avait plus qu’à conclure du plat du pied (2-0, 24e).

Le Bayern déjà dans le rythme

Malgré un mois sans match officiel, les Bavarois n’ont jamais semblé en manque de rythme au contraire des Londoniens. À l’image d’un N’Golo Kanté de retour de blessure qui est apparu emprunté et loin de ses standards habituels. À force de gérer cette rencontre, le Bayern a ouvert des brèches. Callum Hudson-Odoi a cru débloquer son compteur d’une frappe enroulée du droit de l’extérieur de la surface (28e) mais Tammy Abraham était hors-jeu au départ de l’action. C’est d’ailleurs lui qui a finalement réduit le score à bout portant après un centre fort d’Emerson mal renvoyé par Neuer (2-1, 44e).

Si les espaces se sont ouverts après la pause et que les Blues ont enfin pu développer des séquences offensives, ce sont les champions d’Allemagne qui en ont profité. Avec, encore et toujours, Lewandowski à la baguette. Philippe Coutinho a initié l’action d’une superbe passe de l’extérieur du pied droit pour son attaquant dont le centre du pied gauche a atterri sur Corentin Tolisso. Le Français n’avait alors plu qu’à pousser le ballon d’une reprise de volée du plat du pied droit (3-1, 76e). Double passeur, le Polonais est ensuite devenu double buteur d’une tête décroisée puissante à la suite d’un centre d’Alvaro Odriozola (4-1, 84e).

Battu 7-1 sur l’ensemble des deux matches, Chelsea aura été surclassé dans tous les domaines par des Munichois qui ont fait forte impression à l’orée du Final 8 à Lisbonne. Ils disputeront leur quart de finale le vendredi 14 août face au Barça, vainqueur de Naples dans l’autre match du soir.

