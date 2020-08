LIGUE DES CHAMPIONS - Le match parfait d'Houssem Aouar, la rentrée incroyable de Moussa Dembélé et le mur Anthony Lopes, les Lyonnais ont été grands pour se défaire de Manchester City en quart de finale de la C1.

Anthony Lopes : 7,5

L'Olympique Lyonnais possède un grand gardien, il le sait depuis longtemps. Sur la pelouse de Lisbonne, Anthony Lopes n'a pas fait de miracle mais il a tout bien fait à l'exception d'une sortie manquée à la demi-heure de jeu. Une erreur vite rattrapée. Pour le reste, c'est un sans faute. De Bruyne a essayé quatre fois sur coup franc ? Lopes lui a répondu. Jesus, Rodri ? Même punition ! Le but de Bruyne ? Une péripétie qui ne rend pas hommage à la prestation du Portugais.

En bref : Un exploit face à une équipe de Pep Guardiola, même loin d'être brillante, ne peut se faire sans un grand gardien.

Léo Dubois : 5,5

Le système choisi par Pep Guardiola lui a évité d'avoir trop affaire à Raheem Sterling en confrontation directe et c'était sans doute un soulagement pour lui. Le carton jaune pris en tout début de match l'a obligé à se retenir. Globalement bon, il a tout de même été le point faible de la défense de Gones. C'est de son côté qu'est venu le danger.

En bref : Pas le meilleur lyonnais du soir, Dubois n'a pour autant pas sombré.

Marcelo : 6,5

On l'a vu chambrer Kyle Walker après lui avoir mis un bon taquet suite à un corner. Marcelo aime ces matches et l'a prouvé. Dans un OL qui a joué plutôt bas et face à un City qui n'avait pas sa vitesse de transmission et sa capacité de percussion habituelles, il s'est régalé. A l'aise dans la défense à 3 et donc dans ce genre de rencontre, Marcelo a joué son rôle à plein.

En bref : Qui peut le critiquer ce soir ? Marcelo a fait taire ses détracteurs.

Jason Denayer : 6

Match évidemment particulier pour le Belge passé par Manchester City où il n'a pas réussi à s'imposer. Moins en vue que son partenaire brésilien en défense centrale, il a tout de même fait parler son sens de l'anticipation pour couvrir les rares errements de ses partenaires. Quelques fautes bêtes en première période auraient pu offrir à City des occasions faciles.

En bref : Vous avez dit revanche ?

Fernando Marçal : 6,5

Sur l'ouverture du score, c'est lui qui a la bonne inspiration pour lancer Karl Toko-Ekambi dans le dos de la défense de Manchester City. Le reste doit au talent et à l'inspiration de Maxwell Cornet. Défensivement, son oubli sur Gabriel Jesus en fin de rencontre aurait pu coûter cher mais la chance était du côté lyonnais ce samedi soir. Très solide autrement et précieux à la relance.

En bref : Un autre soldat qui a gardé la tête haute face à City.

Maxwell Cornet : 7,5

Pep Guardiola va en faire des cauchemars. Ils sont deux à lui avoir infligé quatre buts en Ligue des champions : Lionel Messi et lui. Son but est magnifique car techniquement difficile. Il est à l'image de son match. Rudi Garcia lui demande de se projeter quand l'OL a le ballon, Cornet n'attend que ça et ses courses ont été infernales à gérer pour la défense de City. Et en plus, il réussit quelques gestes défensifs ici et là.

En bref : Ils ne sont pas nombreux à pouvoir se targuer de faire aussi bien que Messi dans un domaine.

Bruno Guimaraes : 6,5

Difficile d'analyser le match de Bruno Guimaraes. Evidemment le travail du trio au milieu de terrain a étouffé un City qui a tendu le bâton pour se faire battre avec un système inédit. De l'autre côté, le Brésilien n'a pas été aussi bon que d'habitude dans l'utilisation du ballon. De ce fait, l'OL a souvent rendu la possession à City… qui n'en a heureusement pas fait grand-chose.

En bref : Ce n'était pas le match pour briller de mille feux et Guimaraes a fait ce qu'il fallait pour se rendre très utile.

Remplacé par un Thiago Mendes (75e) discret.

Maxence Caqueret : 5,5

Compliqué de lui tomber dessus alors que Maxence Caqueret n'est encore qu'une promesse. Il est sans conteste celui qui a le plus souffert dans l'entrejeu lyonnais. Parce que physiquement il a souvent été dépassé et qu'il a peut-être, aussi, été un peu timide. En revanche, il a multiplié les courses pour se mettre dans la zone de Kevin De Bruyne et ainsi l'empêcher de jouer facilement.

En bref : Pas impressionné et toujours pas fatigué.

Houssem Aouar : 8

Kévin De Bruyne lui a rendu hommage au micro de RMC. Et pour cause ! Une absence mise à part en début de seconde période, Houssem Aouar a régné sur le match. On le sait capable de ce genre de performance mais le faire en quarts de finale de C1, c'est encore plus fort. Précieux dans la récupération et dans la conservation, notamment en obtenant des fautes, il a en plus offert une passe décisive à Moussa Dembélé.

En bref : L'OL a des soldats mais ce soir il avait un seul général.

Memphis Depay : 5,5

Cette phase finale de Ligue des champions est pour le moment difficile pour Memphis Depay. Logique puisqu'il se remet d'une rupture des ligaments croisés et qu'il n'a repris que fin juillet en compétition. Mais avec l'OL, Memphis est concerné et tactiquement il a donné tout ce qu'il pouvait pour se replacer derrière le ballon et être un premier défenseur pour son équipe qui en avait besoin. Le 3-5-2 n'a certes pas aidé à la circulation des Citizens mais lui aussi a sa part de responsabilité.

En bref : Et en plus Lyon fait ses exploits sans un grand Memphis…

Remplacé par Moussa Dembélé (74e) qui a fait mouche sur deux occasions. Elu homme du match pour son doublé, Dembélé a enfin fait parler la poudre dans un grand match.

Karl Toko-Ekambi : 5,5

Sa plus belle inspiration ? Avoir laissé passer le ballon entre ses jambes pour laisser Moussa Dembélé aller donner l'avantage aux siens. Réduire la performance de Karl Toko-Ekambi à cette action serait un peu sévère tant son profil de mangeur de profondeur a gêné Aymeric Laporte et les autres. Sans lui, il aurait manqué une arme à l'OL. Sur le premier but, c'est son appel qui a désarçonné la défense de City.

En bref : Vous ne verrez pas dans les stats mais c'est un fait : Toko-Ekambi a été décisif ce samedi soir.

