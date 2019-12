Groupe A

Mercredi : PSG - Galatasaray (21h) / FC Bruges - Real Madrid (21h)

Pas de mystère dans ce groupe, le PSG et le Real Madrid ont déjà validé leur billet. C'est un peu plus indécis pour la troisième place qualificative pour la Ligue Europa. Pour l'instant, le FC Bruges est troisième avec trois points. Une victoire sur la Maison Blanche et les Belges verront la C3. Une victoire de Galatasaray (deux points) contre le PSG et ce sont les Turcs qui se qualifieront.

Neymar (PSG) devant Benzema (Real)Getty Images

Groupe B

Mercredi : Bayern Munich - Tottenham (21h) / Olympiakos - Etoile rouge de Belgrade (21h)

Dans ce groupe aussi il n'y a pas de suspense. Les deux qualifiés sont le Bayern, premier avec 15 points, et Tottenham, deuxième avec 10 points. Ce sont les Serbes qui tiennent la troisième place pour l'instant avec 3 points. L'Olympiakos n'est qu'à deux points. La rencontre entre les deux équipes sera donc décisive pour la place en Ligue Europa.

Groupe C

Mercredi : Dinamo Zagreb - Manchester City (18h55) / Shakhtar Donetsk - Atalanta (18h55)

Là, ça se complique un petit peu. Manchester City est assuré de passer. Sauf que le Shakhtar, le Dinamo et l'Atalanta se suivent à chaque fois d'un point d'écart. Il y a donc plusieurs scénarios :

Le Shakhtar se qualifie pour les huitièmes s'il l'emporte contre l'Atalanta ou si le Dinamo ne gagne pas et qu'il fait match nul.

Le Dinamo se qualifie pour les huitièmes s'il l'emporte contre Manchester City et que l'Atalanta gagne contre le Shakhtar.

L'Atalanta se qualifie pour les huitièmes si elle l'emporte contre le Shakhtar et que le Dinamo ne bat pas Manchester City.

Papu Gomez - Atalanta-Dinamo ZagabriaGetty Images

Groupe D

Mercredi : Bayer Leverkusen - Juventus Turin (21h) / Atlético Madrid - Lokomotiv Moscou (21h)

Avec 13 points, la Juventus Turin est assurée d'être qualifiée pour les huitièmes. Pour l'instant, l'Atlético est deuxième avec 7 points et le Bayer Leverkusen juste derrière à un point. Le Lokomotiv est dernier avec 3 points, et éliminé. Donc :

L'Atlético Madrid se qualifie pour les huitièmes si elle l'emporte contre le Lokomotiv ou que Leverkusen ne l'emporte pas contre la Juventus.

Le Bayer Leverkusen se qualifie s'il l'emporte contre la Juventus et que l'Atlético fait match nul ou perd contre le Lokomotiv.

Groupe E

Mardi : Salzbourg - Liverpool (18h55) / Naples - Genk (18h55)

Aucune équipe de ce groupe n'a assuré sa qualification avant cette dernière journée. La seule certitude c'est que Genk, avec un point, est éliminé et ne verra même pas la Ligue Europa. Liverpool est premier (10 points), Naples deuxième (9 points) et Salzbourg troisième (7 points).

Liverpool se qualifie pour les huitièmes en cas de victoire, de match nul ou si Naples perd contre Genk.

Naples se qualifie en cas de victoire, de nul ou si Salzbourg ne gagne pas contre Liverpool.

Salzbourg se qualifie s'il l'emporte sur Liverpool et que Naples perd contre Genk. Si Naples gagne, les Autrichiens doivent au moins battre Liverpool par un meilleur score que 4-3.

Sado Mane - FC LiverpoolGetty Images

Groupe F

Mardi : Inter Milan - FC Barcelone (21h) / Dortmund - Slavia Prague (21h)

Le FC Barcelone est déjà qualifié pour les huitièmes. Tout va se jouer entre Dortmund et l'Inter Milan à égalité de points (7). Avec seulement 2 points, le Slavia Prague est éliminé.

L'Inter Milan se qualifie s'il l'emporte contre le FC Barcelone ou fait le même résultat que Dortmund.

Le Borussia Dortmund se qualifie s'il bat le Slavia Prague et que l'Inter perd contre le FC Barcelone.

Si les deux équipes gagnent leur match respectif, la deuxième place se jouera à la différence de buts.

Groupe G

Mardi : Olympique Lyonnais - RB Leipzig (21h) / Benfica - Zenit Saint-Pétersbourg (21h)

C'est sûrement la poule la plus indécise de cette C1 2019-20. Leipzig est déjà assuré de voir les huitièmes de finale. Tout se jouera entre Lyon et le Zenit à égalité de points (7), Benfica est dernier avec quatre points.

Le Zenit se qualifie en cas de victoire contre Benfica et si l'Olympique lyonnais perd. Le Zenit peut également se qualifier s'il fait match et que l'OL aussi.

L'Olympique Lyonnais se qualifie s'il gagne et que le Zenit ne gagne pas ou si l'OL fait match nul et que le Zenit s'incline.

Rudi GarciaGetty Images

Groupe H

Mardi : Ajax - Valence (21h) / Chelsea - Lille (21h)

Le LOSC est déjà éliminé de la course aux huitièmes, mais aussi de la Ligue Europa avec un seul petit point récolté. Les trois autres équipes ne sont pas assurées de la qualification, et se tiennent dans un mouchoir de poche : l'Ajax est premier avec 10 points, Valence et Chelsea sont respectivement 2e et 3e avec huit points.