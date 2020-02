14 mars 2018, 8e de finale retour de la Ligue des champions à Barcelone. Il faut remonter à deux ans pour voir la trace d’Olivier Giroud titulaire sur une feuille de match de C1. Ce mercredi, face au Bayern Munich, Frank Lampard a choisi de faire confiance au Français, déjà titulaire et buteur ce week-end face à Tottenham, pour affronter le Bayern Munich en 8e de finale. C’est la première fois depuis août que le champion du monde enchaine deux titularisations. Mais l’ancien Gunner a une autre terrible série à laquelle il doit mettre fin ce mardi : Giroud n’a plus marqué en Ligue des champions depuis le 23 novembre… 2016 et un match de poule face au PSG.

Si N’Golo Kanté, blessé, sera absent pour ce choc, deux autres Français débuteront la rencontre : l’indéboulonnable Benjamin Pavard est titulaire en défense du côté du Bayern. Ce ne sera pas le cas de Lucas Hernandez. Blessé au ligament interne de la cheville depuis le mois d'octobre dernier, l'international français avait fêté sa première titularisation vendredi. Il débutera sur le banc ce mardi en compagnie d'un Corentin Tolisso qui doit se contenter de bout de matches en 2020. Kingsley Coman, lui, débutera la rencontre aux côtés de Gnabry, Lewandowski et Müller.