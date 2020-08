LIGUE DES CHAMPIONS - Présent en conférence de presse ce samedi, Ander Herrera est évidemment revenu sur la démonstration de force du Bayern Munich face au FC Barcelone (8-2). Si l'Espagnol a été impressionné, pas question d'oublier Leipzig, l'adversaire du PSG en demi-finale.

Il est un peu comme tout le monde. Le milieu de terrain du PSG Ander Herrera a avoué samedi avoir été "impressionné" par la démonstration du Bayern Munich contre Barcelone (8-2) vendredi, mais a assuré n'avoir "en tête" que Leipzig, futur adversaire du club parisien mardi (21h00) en demi-finale de Ligue des champions.

"Je pense que tout le monde a été un peu impressionné après le résultat (du Bayern) parce que c'est la première fois dans l'histoire des quarts de finale de Ligue des champions que quelque chose comme ça se passe", a-t-il déclaré lors d'un point-presse en visioconférence depuis Lisbonne. "Mais la seule chose qu'on a en tête c'est Leipzig. C'est notre objectif. On peut faire une grosse erreur si on pense déjà à ce qui pourrait venir après. Le plus important est de préparer le match contre une équipe qui a joué de manière fantastique contre l'Atlético Madrid", a insisté l'Espagnol (31 ans).

La pression est sur le PSG

Leipzig, fondé en 2009 par le géant Red Bull, est passé en une décennie de la cinquième division allemande au dernier carré de la Ligue des champions grâce à sa victoire jeudi contre l'Atlético Madrid (2-1), équipe pourtant habituée à disputer régulièrement le dernier carré de la C1.

"J'ai joué à plusieurs reprises contre l'Atlético, et je peux vous dire que ce n'est pas facile du tout. On a vu une équipe avec beaucoup de confiance, Leipzig m'a aussi impressionné. On doit être très respectueux et préparer le match de la meilleure manière possible", a prévenu Ander Herrera, titulaire lors de la victoire in extremis contre l'Atalanta Bergame (2-1) mardi.

"Ils n'ont pas la pression de gagner la Ligue des champions ou d'atteindre la finale. Cela peut être plus dangereux pour nous. Car sans cette pression, tu joues plus libre. Il faudra être très attentifs car ils peuvent se créer beaucoup d'occasions", a-t-il encore insisté. Equipe tournée vers l'avant au jeu sans complexes, à l'image de son jeune entraîneur Julian Nagelsmann (33 ans), Leipzig a-t-il un style ambitieux qui convient mieux aux atouts du PSG ? "C'est peut-être bien pour nous car on a beaucoup de vitesse devant mais on doit défendre très bien aussi", a résumé Ander Herrera.

