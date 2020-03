Le PSG se prépare à son match le plus important de la saison. Mercredi (21h), face au Borussia Dortmund, ce sera quitte ou double. Battus à l'aller (2-1), les hommes de Thomas Tuchel seront dans l'obligation de s'imposer... dans un Parc des Princes totalement vide. Lundi, la Prefecture de police de Paris a en effet décrété un huis clos pour ce huitième de finale de Ligue des champions en raison du coronavirus. Adieu le douzième homme pour Neymar and co.

Mbappé vers un forfait

Comme une mauvaise n'arrive que rarement seule, le PSG va probablement devoir se passer de son meilleur buteur de la saison : Kylian Mbappé. Victime d'une angine, le champion du monde a manqué les deux derniers entraînements de son équipe. Un forfait n'est donc plus à exclure. Si tel est le cas, Thomas Tuchel décidera probablement d'aligner Pablo Sarabia d'entrée, comme testé ce mardi à l'entraînement selon RMC.

Kylian MbappéGetty Images

A la pointe de son 4-4-2, l'entraîneur parisien devrait faire confiance à Edinson Cavani plutôt que Mauro Icardi. Neymar et Angel Di Maria seront là pour l'épauler. Dans l'entrejeu, un duo Marquinhos-Idrissa Gueye a été testé ce mardi. En défense, Thilo Kehrer devrait occuper le couloir droit, avec Thiago Silva et Presnel Kimpembe dans l'axe. Layvin Kurzawa est en pole position pour le couloir gauche au détriment de Juan Bernat. Au poste de gardien, aucun doute : Keylor Navas sera là pour protéger les buts Parc des Princes. Le gardien d'un temple vide.