LIGUE DES CHAMPIONS – A la veille de la demi-finale de C1 contre Leipzig, Thomas Tuchel a donné des nouvelles de l’état de forme de Kylian Mbappé. L’optimisme est de rigueur sur sa participation, mais le technicien allemand n’a pas dévoilé s’il serait titulaire.

Son entrée avait tout changé (ou presque) contre l’Atalanta Bergame. Depuis, six jours ont passé et Kylian Mbappé semble aller de mieux en mieux. Explosif, rapide et décisif lors de la dernière demi-heure du quart de finale de la Ligue des champions, l’attaquant n’a pas semblé souffrir de la cheville droite, confirmant ses capacités de récupération express après une grosse entorse consécutive à un tacle de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France le 24 juillet dernier. Le voir démarrer le demi-finale contre Leipzig mardi n’aurait donc rien d’incongru.

Interrogé sur le sujet, Thomas Tuchel a confirmé l’optimisme du moment. "Il n'a eu aucune alerte au pied après les 30 minutes jouées contre l'Atalanta. Et il a six jours de plus d'entraînement dans les jambes", a-t-il indiqué, sous-entendant ainsi que sa pépite était bien mieux armée que la semaine précédente pour un match de Ligue des champions à haute intensité. Mais l’entraîneur du club de la capitale n’a pas voulu trop en dire non plus.

"Avec Neymar, c'est un mix exceptionnel"

Histoire de ménager le suspense ou de faire réfléchir son homologue du Red Bul Leipzig Julian Nagelsmann, qu’il connaît par cœur, Tuchel ne s’est pas montré catégorique sur la présence de Mbappé au coup d’envoi. "Est-ce qu’il est suffisamment bien pour jouer 90 minutes ? On va décider après l'entraînement aujourd'hui (lundi soir, NDLR) s'il commence ou s'il entre."

Tout porte à croire néanmoins que cette fois, sauf rechute malheureuse, Mbappé sera bien dans le 11 de départ. On voit mal le technicien allemand se priver d’un tel atout, d’autant qu’il a encore loué sa complémentarité avec Neymar. "Neymar est un super dribleur, un gars qui peut donner des passes décisives comme personne. Kylian est rapide, a un super sens du timing et est à la conclusion. C’est un mix exceptionnel. C’est bien évidemment notre point fort." L’association de ses deux stars pourrait bien être la clé d’une première finale en C1 pour le PSG. Thomas Tuchel, plus qu’aucun autre, en est bien conscient et espère qu’ils feront des étincelles.

