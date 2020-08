LIGUE DES CHAMPIONS - A l'occasion de la finale historique de C1 face au Bayern Munich dimanche soir, la ville de Saint-Germain-en-Laye a décidé d'installer un écran géant au Camp des Loges. Six cents personnes pourront être présentes.

Alors que l'idée d'installer des fan zones dimanche soir à Paris a finalement été abandonnée, la finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich sera retransmise sur un écran géant au Camp des Loges. La ville de Saint-Germain-en-Laye, en partenariat avec l'association PSG, a validé cette mise en place. Au total, ce sont six-cent personnes qui seront présentes. Selon L'Equipe, deux cents enfants de l'association PSG et quatre cents jeunes entre 18 et 20 ans de la commune sont invités. L'inscription est obligatoire.

