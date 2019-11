Même si Zinédine Zidane a indiqué que le prochain match du Real Madrid en Liga (ndlr : contre la Real Sociedad samedi soir à domicile) était actuellement "le match le plus important", l'entraîneur français est revenu sur le retour de Neymar dans le groupe du PSG, un mois après sa blessure à une cuisse avec le Brésil. "On est préparé à jouer contre les meilleurs, on veut jouer contre les meilleurs joueurs. On sait le potentiel offensif qu'ils ont, mais c'est bien de se dire que l'on va jouer contre une équipe avec zéro absent. Moi, je préfère", a ajouté "Zizou", alors que le Real s'était lourdement incliné à l'aller (3-0)

"Bale ? Beaucoup de bruit pour rien avec cette histoire"

L'essentiel de la conférence de presse de vendredi a toutefois tourné autour du cas Gareth Bale, qui a ravivé le désamour de certains supporters madrilènes en se moquant du Real Madrid, mardi, après la qualification du Pays de Galles pour l'Euro 2020. Avec ses coéquipiers des "Dragons", la star s'est rangée derrière un drapeau gallois où était inscrit "Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre".

"Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien avec cette histoire autour de Gareth, a réagi dans un premier temps Zinédine Zidane. Il a beaucoup apporté à notre club. Moi, je regarde uniquement le côté sportif. Il y a beaucoup de commentaires, mais cela ne m'intéresse pas. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, mais moi non. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Gareth est de retour parmi nous, en bonne santé. Les gens doivent faire rang derrière nous, il fait partie de l'équipe. Il peut se passer des choses en-dehors, mais nous, à l'intérieur du groupe, on doit rester soudés. Lui veut jouer, et cela ne lui plaît pas beaucoup non plus qu'on parle autant de lui à l'extérieur. Il est ici, c'est mon joueur, et il veut jouer".