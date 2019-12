Neymar s'exprime rarement. Quand c'est le cas, ses paroles ne passent pas inaperçues. Surtout quand le Brésilien évoque son avenir avec le PSG, club qu'il souhaitait quitter l'été dernier pour retourner au FC Barcelone. Dans une longue interview accordée à France Football et à paraître mardi, la star parisienne a mis les choses aux claires. "Pourquoi vouloir partir d'ici ?", a-t-il lancé. "J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la Ligue des champions. Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine".

Neymar sort de ses deux prestations les plus abouties de la saison face à Galatasaray (5-0) et Saint-Etienne (0-4). Auteur de deux buts et quatre passes décisives sur l'ensemble de ces deux rencontres, l'ancien Barcelonais s'est surtout signalé par son implication dans le collectif, notamment dans le travail défensif. Des performances qui donnent un écho à ses déclarations dans France Football. "Aujourd'hui, je suis parisien, a-t-il insisté. Je me donne à 100%. Je vais donner tout de ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe".

La Ligue des champions ? "Je suis persuadé qu'on peut la remporter"

Mais le véritable révélateur restera la Ligue des champions. Privé de printemps européen à deux reprises en raison d'une grave blessure au pied droit, Neymar (27 ans) va-t-il pouvoir enfin justifier le montant record de 222 millions d'euros déboursé en 2017 par le PSG pour franchir un cap dans cette épreuve ? "La Ligue des champions, c'est toujours difficile. Je suis resté quatre ans à Barcelone, et on ne l'a gagnée qu'une seule fois (en 2015, NDLR). Ce n'est pas différent ici. Je suis persuadé qu'on peut arriver à la remporter", a déclaré "Ney", ajoutant que gagner la Coupe du monde avec le Brésil est "l'objectif auquel (il) aspire le plus".

S'il pouvait revenir en arrière, que corrigerait-il sur les derniers mois de son aventure parisienne ? "Ces histoires de blessures, certainement", a-t-il confié. "Ce que j'ai mal vécu, ce sont les blessures dont j'ai souffert et qui m'ont empêché de jouer pendant des mois. Ce dont j'avais le plus besoin dans ces moments-là, c'est d'être au contact du terrain", a ajouté Neymar. "Là, je viens de passer par une blessure aux ischio-jambiers qui m'a rendu indisponible un mois. Je vis mal le fait d'être blessé. Si je pouvais changer ça..." En 11 matches disputés depuis le débuts de saison, Neymar a inscrit 8 buts pour le PSG, toutes compétitions confondues.