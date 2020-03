Angel Di Maria, remplacé en raison de douleurs à une cuisse samedi contre Dijon (4-0), n'aura "pas de problèmes" pour être présent contre Dortmund en Ligue des champions, a annoncé mardi Thomas Tuchel, qui évoque une "possibilité" pour Thiago Silva, encore blessé. Concernant "Angel (Di Maria), pour Dortmund il n'y a pas de problèmes. La question est de savoir s'il joue (mercredi contre Lyon) ou à Strasbourg (samedi en championnat)", a déclaré l'entraîneur parisien, à la veille de la demi-finale de Coupe de France, qui se jouera mercredi (21h10) à Lyon.

"Thiago travaille encore très dur"

Pour ce choc face au club allemand, programmé mercredi prochain au Parc des Princes, Tuchel pourra-t-il compter également sur le retour in extremis de son capitaine Thiago Silva ? L'absence du défenseur brésilien, victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite lors de la victoire contre Bordeaux fin février, avait été estimé "à trois semaines selon l'évolution clinique" par le club parisien. Mais depuis "Thiago travaille encore très dur. Il est super professionnel, il fait tout pour revenir le plus vite possible. S'il est prêt contre Strasbourg, il peut peut-être être prêt contre Dortmund. S'il ne l'est pas, il pourrait être dans le groupe. C'est possible", a annoncé Thomas Tuchel.

Thiago Silva (PSG)Getty Images

"Il a manqué le rythme (des matches) mais s'il est disponible, cela peut nous aider. S'il est avec nous, il a la possibilité de jouer les dernières minutes avec son expérience. Mais on doit attendre et décider avant Strasbourg", a-t-il ajouté. Contre Lyon, l'un des deux derniers matches avant le grand rendez-vous du 11 mars, Neymar fait son retour dans le groupe parisien après avoir purgé un match de suspension. Presnel Kimpembe est suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes en championnat.