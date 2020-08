"Que le PSG puisse accéder à la finale ça nous rappelle qu'on n'a pas vraiment avancé"

LIGUE DES CHAMPIONS - Les Marseillais s’accrochent à cette étoile depuis le 26 mai 1993 et pourraient ne plus être les seuls et uniques en France à prétendre pouvoir la broder sur le maillot dès dimanche et la finale de la C1 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain (21h). Comment les supporters de l'OM le vivent-ils ?

Ils seront toujours "A jamais les premiers", mais pourraient ne plus devenir les seuls de l’Hexagone à avoir remporté la Coupe aux grandes oreilles. Le PSG jouera dimanche sûrement le match le plus important de son histoire contre le Bayern Munich (21h) et pourrait devenir le deuxième club de France à ramener cette coupe à la maison. De quoi redonner un petit coup de fouet à la rivalité entre le club de la capitale et l’Olympique de Marseille.

Et contrairement à Bernard Tapie, qui a envie "que le PSG connaisse le bonheur de l’OM", comme il l’a confié au Parisien, certains supporters marseillais sont animés d’un peu moins de bons sentiments : "Je ne le vis pas très bien. S’ils la gagnent je serais déçu car l’OM ne sera plus seul", concède Florian qui avait 11 ans lors du titre en 93. Il détaille : "Après vu leur tableau et le format de la compétition, il fallait s’y attendre. Mais pour une fois, ils ne se sont pas montrés ‘fragiles’, comme face au Barça et Manchester. Ce qui me fait dire que cette année est malheureusement la bonne."

Format inédit ou pas, le supporter concède que voir le PSG à ce niveau n'est pas une grosse surprise : "Quand on voit ce qu’ont investi les Qataris depuis leur arrivée, on se dit qu’un jour ou l’autre ça paiera et qu’ils atteindront cet objectif suprême. L’OM ne joue pas dans la même cour."

Philippe a vécu le titre de 93, et au-delà de l’aspect purement sportif d’un éventuel titre du PSG et de la rivalité, il voit cette qualification en finale comme une remise en question de l’évolution de l’OM : "Je pense qu'au delà de la rivalité avec Paris, c'est le fait qu'eux réussissent parce qu'ils sont 'en phase' avec ce foot moderne qui est dur à supporter. Eux arrivent à destination parce qu'ils ont pris le bon TGV, nous on est dans le TER de campagne qui s'arrête à toutes les stations."

"Ca nous renvoie à ce qu'on sait tous mais qu'on refuse de totalement assumer"

Cette finale renvoie surtout les supporters marseillais à l’échec du Champions Project - malgré une finale d’Europa League : "Depuis quatre ans on ne sait pas où on va et ça commence à m’irriter", déplore Florian. Philippe abonde : "Ca nous renvoie à ce qu'on sait tous mais qu'on refuse de totalement assumer : on appartient aujourd'hui à la ‘D2’ du foot moderne. On a clairement été décrochés par l'enrichissement des grands clubs depuis 2000 et même si tout le monde le sait, le fait que le PSG puisse accéder à quelque chose qui les mettrait au ‘même niveau’ que nous, ça nous rappelle qu'on n'a pas vraiment avancé depuis."

Mais pas question pour Philippe de considérer ce Final 8 comme une compétition au rabais : "Si on participe au jeu, on accepte les règles. Même si elles ne nous plaisent pas. Et leur parcours est largement honorable en plus." Contrairement à Florian : "L’UEFA tenait absolument à sauver cette édition de la LDC. Et a mis en place le format qu’il fallait. Mais les confrontations aller/retour c’est l’essence de la Coupe d’Europe. Donc il faut préserver cela."

