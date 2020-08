Setién veut blinder au milieu contre le Bayern... et laisser Griezmann sur le banc

LIGUE DES CHAMPIONS - Selon les informations de Sport, Quique Setién souhaiterait mettre en place un 4-4-2 contre le Bayern Munich vendredi, pour le quart de finale de la C1. Et les deux attaquants devraient être Lionel Messi et Luis Suarez, ce qui enverrait Antoine Griezmann sur le banc de touche au coup d'envoi.

La saison d'Antoine Griezmann sera donc compliquée jusqu'au bout. Très peu en vue contre Naples lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions samedi, Antoine Griezmann pourrait bien ne pas être titularisé lors de la prochaine échéance européenne des Blaugranas. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien catalan Sport dans son édition du jour.

Suarez plutôt que Griezmann

Ligue des champions Huit prétendants, six novices et une Coupe aux grandes oreilles IL Y A 14 HEURES

En effet, Sport affirme que Quique Setién songe à changer de système et à disposer ses joueurs en 4-4-2 face au Bayern Munich vendredi, lors du quart de finale de la C1. L'entraîneur du Barça y voit une opportunité pour maintenir le contrôle de ballon, solidifier l'entrejeu et mettre Lionel Messi dans les meilleures conditions. Sergi Roberto, Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Arturo Vidal composeraient ce milieu de terrain.

Mais ce changement de système serait lourd de conséquence pour Antoine Griezmann. Toujours selon Sport, les deux attaquants que devraient aligner Setién dans ce système sont Lionel Messi et Luis Suarez. Griezmann serait donc relégué sur le banc des remplaçants. C'est dommage, tant le Français a les qualités pour mieux s'exprimer dans l'axe de l'attaque plutôt que sur le côté gauche. Peut-être que d'ici vendredi, Setién changera d'avis...

Play Icon WATCH Les 10 stats à connaître avant les quarts de finale 00:02:05

Ligue des champions L'antisèche : Quand Messi est comme ça, tous les espoirs sont permis 08/08/2020 À 21:59