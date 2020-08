LIGUE DES CHAMPIONS - L'ancienne star de football britannique David Beckham s'est joint aux nombreux messages de félicitations suite à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Ephémère joueur du PSG pour ses derniers mois de carrière, l'Anglais a tenu particulièrement à congratuler Thiago Silva et Kylian Mbappé.

Lui aussi a fait partie du projet PSG de l'ère qatari. Alors voir Paris atteindre enfin la finale de la Ligue des champions, ça ne laisse pas David Beckham insensible. L'ancien milieu de terrain anglais a adressé sur Instagram ses félicitations au club de la capitale après sa qualification contre Leipzig mardi (3-0). Il s'est notamment adressé personnellement à deux des cadres parisiens : Thiago Silva et Kylian Mbappé.

Beckham a tout d'abord signé un clin d'œil aux fans parisiens, assortis du cri de ralliement "Ici, c'est Paris". "Je suis tellement heureux pour les supporters" a précisé l'ancienne gloire de Manchester United. Puis il s'est adressé à Kylian Mbappé, "mon ami" comme le décrit Beckham.

Ligue des champions Un parcours au rabais, une finale sur un plateau pour le PSG ? C'est injuste et malhonnête IL Y A 4 HEURES

Le meilleur pour la fin (et en français dans le texte), il a envoyé ses "félicitations capitaine" à Thiago Silva, ajoutant dans son post "un match de plus mon ami", avec qui il a partagé la tunique du PSG entre janvier et juin 2013, terminant sa carrière sous l'ovation du Parc des princes. Thiago Silva aura peut-être le droit à un départ de la sorte en cas de victoire dimanche en finale de la Ligue des champions.

Ligue des champions Devant Iniesta mais derrière Neymar-Mbappé : Di Maria, l'anti-héros dont Paris a besoin IL Y A 13 HEURES