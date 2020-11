Robert Lewandowski rentre encore un peu plus dans la légende du football moderne. L'attaquant polonais du Bayern Munich, auteur du premier but de son équipe contre le Red Bull Salzbourg (3-1) mercredi (son troisième cette saison en Ligue des champions), a du même coup égalé le nombre de buts inscrits (71) par l'ancien joueur espagnol Raul dans cette compétition. Ce classement "historique" est toujours mené par Cristiano Ronaldo (131 buts), qui a marqué mardi avec la Juventus contre Ferencvaros (2-1). Lionel Messi, muet avec Barcelone contre le Dynamo Kiev (4-0), suit avec 118 buts.

Au classement de l'édition en cours, Erling Haaland a pris seul la tête avec six buts après un doublé mardi à domicile face au Club Bruges (3-0). Marcus Rashford et Alvaro Morata le suivent avec 5 réalisations. L'attaquant de Manchester United a marqué le troisième but sur penalty (36e) lors du succès face à l'Istanbul Basaksehir (4-1) à Old Trafford mardi. Alvaro Morata, enfin, a offert la victoire à la Juventus dans le temps additionnel face à Ferencvaros.