Le pire des timings. En pleine finale de Ligue des champions et à deux semaines du début de l'Euro, Kevin De Bruyne est sorti défiguré, le visage tuméfié après un violent choc avec Antonio Rüdiger. L'image saisissante laissait craindre le pire même si le Belge a regardé la fin de la rencontre depuis les tribunes. Ce dimanche, KDB a donné de ses nouvelles : "Mon diagnostic est une fracture aiguë de l'os du nez et une fracture de l'orbite gauche, a-t-il d'abord fait savoir. Je me sens bien maintenant. Je suis toujours déçu de ce qui s'est passé hier, mais nous allons revenir."

