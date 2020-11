" Les paroles de Maldini sur l’amour c’est un peu bidon , a lâché le technicien portugais. Mais bon, comme c’est Maldini, il peut dire ce qu’il veut et cela touche les gens. Je ne sais pas, mais imaginons maintenant que l’on se retrouve contre Milan en Ligue Europa. Que va-t-on faire ? Mais oui, ce n’est pas très gentil de sa part. Mais bon, c’est normal, c’est Maldini et il a le droit de dire ce qu’il veut. "

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin est notamment sollicité par le FC Séville et l'AC Milan. Paolo Maldini, le directeur technique des Rossoneri, ne s'en est pas caché vendredi dernier dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot. "C'est une opération intéressante d'un point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge, a souligné l'ex-légende du club lombard. Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit." S'il ne prolonge pas d'ici le 1er janvier à l'OM, l'ex-Bastiais sera libre de s'engager dans le club de son choix.