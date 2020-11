Alors que Lionel Messi avait rapidement ouvert le score sur penalty, Griezmann a manqué une opportunité en or de doubler la mise dès la huitième minute, seul aux six mètres sur une frappe repoussée par le gardien du Dynamo, Ruslan Neshcheret. "Il a eu une occasion claire juste après le 1-0" a déploré Koeman. Non sans venir au secours de son joueur face à la presse. "Mais Antoine travaille énormément pour l'équipe... De ces joueurs, on ne peut pas en parler individuellement, parce qu'il faut voir leur travail sans ballon. Mais là, en équipe, sans le ballon, on n'a pas été bien."