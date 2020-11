Ce sera sans eux. Pour le déplacement à Kiev, Ronald Koeman a décidé de faire sans Lionel Messi et Frenkie de Jong pour cette 4e journée. Bien placés dans ce groupe G, les Blaugrana peuvent valider leur qualification en cas de victoire face au Dynamo Kiev mardi. Pour cela, ils devront aussi faire sans Gérard Piqué, gravement blessé face à l’Atlético Madrid samedi (1-0).

"On a choisi de ne pas prendre Messi et de Jong avec nous à Kiev parce que nous avons des blessés et notre situation en Ligue des Champions est confortable avec neuf points, a détaillé Koeman. C’est le moment pour eux de se reposer".