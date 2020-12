Cristiano Ronaldo s'est arrêté après la rencontre pour commenter la large victoire de la Juventus sur la pelouse du Barça (3-0). Et forcément, une question lui a été posée sur Lionel Messi, son plus redoutable concurrent, lorsqu'il évoluait au Real Madrid (2009-2018). " Lionel Messi ? J'ai toujours eu une relation cordiale avec lui, on a partagé douze ou treize ans de remises de prix. Je ne l'ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui , a indiqué CR7. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Mais pour moi, il est comme toujours. "

Le Portugais, quintuple Ballon d'Or (contre six pour l'Argentin), a remporté son duel en inscrivant un doublé face au Barça mardi soir. Pourtant Cristiano Ronaldo a mis en avant le collectif. "On savait que c'était presque mission impossible, ça a été une mission compliquée mais on a bien joué. La clé, ça a été de bien rentrer dans le match, et à partir de là on a vu que c'était possible. Cela peut nous procurer de la confiance, on avait besoin d'une victoire comme celle-là contre une grande équipe comme le Barça. Les penalties ? Je ne sais pas, ce sont des décisions arbitrales, je ne veux pas parler des arbitres. Mais je crois que quand tu marques trois buts au Camp Nou, il n'y a aucun doute sur qui mérite de passer comme premier de groupe", a-t-il conclu.