Le football mondial est en deuil. L'une de ses plus grandes légendes est décédée ce mercredi à l'âge de 60 ans, en la personne de Diego Maradonna. Pour rendre hommage à l'ancienne star de Boca Juniors, Barcelone et de Naples, une minute de silence sera observée mercredi soir avant chaque match de Ligue des champions, tout comme en Ligue Europa jeudi. L'émotion sera grande pour tous les joueurs et notamment pour le Marseillais Dario Benedetto, qui a lui aussi porté les couleurs de Boca Juniors.