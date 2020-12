"On est déjà qualifiés et cela a influencé ma décision, pour offrir une chance à d'autres joueurs, et aussi parce que le match de samedi (contre le promu Cadix) est important pour notre trajectoire en Liga", a ajouté l'entraîneur, qui a choisi de ménager, en plus de Messi, le gardien de but allemand Marc-André ter Stegen et le milieu de terrain offensif brésilien Philippe Coutinho. "Le reste de la saison, il (Messi) ne pourra pas souffler car on va devoir jouer la Liga, la Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Roi...", a ajouté le technicien néerlandais, nommé en août au Barça.