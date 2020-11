Piqué n’est plus là, et c’est une très mauvaise nouvelle pour le Barça

C'est donc au petit trot que les Blaugrana ont composté leur billet pour la phase finale de la Ligue des champions, au terme de la quatrième journée. Après les 45 premières minutes disputées à Kiev, on se demandait si les hommes de Ronald Koeman, certes privés de plusieurs cadres, dont leur maestro argentin, voulaient vraiment obtenir cette victoire. Il faut avouer que les nombreux changements opérés par le coach néerlandais ont longtemps été un frein aux automatismes habituels du Barça. Heureusement, il y avait un second acte à jouer.

On partait pourtant sur les mêmes bases qu'avant la pause, à savoir un spectacle terne et sans occasion franche, d'un côté comme de l'autre. Et puis les Catalans se sont mis en route, bien aidés par un adversaire trop timide et endormi. Alors qu'il disputait son tout premier match de C1 dans la peau d'un titulaire, Martin Braithwaite s'est permis de trouver la faille à deux reprises après l'ouverture du score de Sergino Dest, bien décalé par ses soins (0-1, 52e). L'ex-attaquant a parfaitement repris une belle remise d'Oscar Mingueza à la réception d'un corner (0-2, 57e) puis il a transformé un penalty avec puissance et précision (0-3, 70e). Pour plier l'affaire, Antoine Griezmann s'est fendu d'un enchaînement parfait (0-4, 90e+2).