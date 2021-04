On aurait donné cher pour voir un tel mariage. Mais Pep Guardiola et Neymar n’ont jamais travaillé ensemble. A l’heure où le Brésilien rejoignait en grande pompe le Barça en 2013, le Catalan décidait de prendre en main le Bayern Munich. Mais l’entraîneur de Manchester City a bel et bien suivi la progression de la star parisienne. Dont, comme il l’avoue lui-même, il est un "grand fan".

Tout a commencé en 2011, lorsque le Barça devait croiser le fer avec le Santos de Neymar dans une Coupe du monde des clubs marquante. "Je me souviens que lorsque j'ai montré des clips de Santos à mes joueurs, avec des actions de Neymar, je leur ai dit que c'était le roi de Santos et mes joueurs étaient bouche bée en disant "oh mon Dieu, quel joueur", a rembobiné le Catalan. C'est un bonheur de le voir jouer en tant que spectateur. Il est beau à voir. Il a une telle personnalité, il porte le Brésil sur ses épaules. Ce n'est pas facile de porter le numéro 10 du Brésil".

Forcément, de son passage au Barça, Guardiola n’a pas perdu une miette. "Je suis sûr que si Neymar était resté au Barça, ils auraient gagné deux ou trois Ligue des champions de plus", a-t-il d’ailleurs lâché avant de revenir en détail sur la MSN, ce trio qui aura affolé l’Europe. "Ce trio était inarrêtable. C'est le meilleur trio offensif que j'aie vu dans ma vie. Il a décidé ensuite d'aller à Paris. Pas une mauvaise décision, on parle d'une belle ville et d'un beau club. Je veux qu'il ait de la stabilité, qu'il ne se blesse plus. Je suis un grand fan car il aide à rendre notre football meilleur". Et le PSG avec…

