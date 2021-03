Il se passe toujours quelque chose quand Pep Guardiola est en conférence de presse. Le Catalan est un bon client : souvent passionnant, parfois punchlineur et rarement dans la langue de bois. Pourtant, ce mardi, il a forcément dû en abuser un peu. Histoire de dégonfler déjà une idée qui trotte dans la tête de tous à City, et ailleurs : et si les Skyblues s’offraient le quadruplé cette saison avec un sacre en C1, réalisable, ceux en Coupes, encore possibles et celui de Premier League, quasi-acquis ?

A cette question, Oleg Zinchenko n’a pas tourné autour du pot. Oui, l’équipe de Manchester a de quoi viser ce rêve fou. "Évidemment, tout est possible, a expliqué le latéral gauche. Nous avons un effectif incroyable, les meilleurs joueurs du monde. Donc, absolument, pourquoi pas ? Dans le vestiaire ou au sein de l'équipe, je vois de l'appétit dans les yeux. Tout le monde a tellement faim de titre. C'est ce qu'on veut".

Le meilleur City de Guardiola ?

Mais presque dans la foulée, l’Ukrainien a été contredit par son coach : "Je suis plus vieux que M. Zinchenko, a-t-il souri. J'ai plus d'expérience que lui et je ne suis pas d'accord. La seule chose dont Zinchenko doit se préoccuper, c'est de faire un bon match demain et qu'on se qualifie. Quatre titres, ce n'est jamais arrivé avant et je ne pense pas que ça arrivera".

Une petite pirouette historique pour faire oublier que son City a les cartes en main, peut-être plus que par le passé. Entre une alchimie défensive enfin trouvée, un milieu encore plus dominateur et un Sergio Agüero sur le retour, les motifs d’espoir sont réels pour la fin de saison. Ne serait-ce pas, d’ailleurs, la meilleure version du City de Guardiola depuis son arrivée à Manchester ?

"On va déjà essayer de gagner demain et d'aller en quart de finale, a-t-il botté en touche. C'est mon seul objectif. Mais là, tout de suite, c'est la pire équipe parce que les équipes précédentes ont gagné beaucoup (de titres) et celle-là n'en a gagné aucun. On est toujours jugé sur les résultats et les trophées qu'on soulève, surtout par les gens de l'extérieur. Les équipes précédentes en ont gagné, celle-ci a encore tout à prouver".

