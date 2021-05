Chelsea n'a pas seulement écrit l'une des plus belles pages de son histoire en remportant sa deuxième Ligue des champions samedi à Porto, face à Manchester City (1-0) . Avec ce sacre, les Blues ont obtenu le statut de tête de série pour la prochaine édition. Ils seront placés dans le chapeau lors du tirage au sort de la phase de groupes, en compagnie de l'Atlético de Madrid, de Manchester City, du Bayern Munich, de l'Inter Milan, de Lille et du Sporting, tous champions dans leurs ligues respectives, ainsi que de Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa.

Il y aura forcément des affiches alléchantes dans cette phase de groupes. Car le chapeau 2, défini en fonction des indices UEFA les plus élevés des clubs, est particulièrement relevé. On y retrouve ainsi le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin, Manchester United, le Paris Saint-Germain, Liverpool, le FC Séville et le Borussia Dortmund. Que du lourd, ou du très lourd. Un doute subsiste cependant sur la participation du Real, du Barça et de la Juve pour la prochaine C1 car l'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre ces trois clubs dans le cadre du projet de Super Ligue.