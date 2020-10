Le jeu : Plan évident, application complexe

Manchester City a fait du Manchester City. Et l'Olympique de Marseille a tenté de faire… de l'Olympique Lyonnais. André Villas-Boas avait eu beau balayer l'idée d'un revers de main en conférence de presse, il s'est bel et bien inspiré de l'exploit réalisé par l'OL lors du Final 8 avec, notamment, une défense à cinq et deux joueurs de profondeur en attaque. En sachant pertinemment que ce plan devait être exécuté à la perfection pour porter ses fruits.

Oui mais voilà, face à la domination des Citizens - que l'on a déjà vue plus écrasante, au passage - l'OM a un peu moins bien défendu. Et beaucoup moins bien contre-attaqué. Plus entreprenants et justes en deuxième période, les Marseillais n'ont pas su trouver la faille qui leur aurait permis de rattraper la grossière erreur à l'énorme conséquence de Valentin Rongier. Au lieu de cela, ils ont ouvert des espaces. Les hommes de Pep Guardiola les ont dévorés.

Les joueurs : Kamara a surnagé, De Bruyne a distribué

Lui s'est mis au niveau : sur le plan technique comme dans l'engagement, Boubacar Kamara a été le meilleur Marseillais sur la pelouse. Timide, Valentin Rongier a commis l'irréparable même si Duje Caleta-Car n'a pas été irréprochables lui non plus.

Titulaire avec City pour la première fois depuis le début du mois, Kevin De Bruyne a encore fait de la magie en quelques touches de balles. Phil Foden était partout et Raheem Sterling n'était jamais très loin des bons coups. Oleksandr Zinchenko a un peu manqué de tranchant et de précision.

Le facteur X : Vélodrome creux, espoirs encore plus minces ?

L'erreur fatale de Rongier immédiatement sanctionnée par les Citizens ? Non. Les méformes de Dimitri Payet et Dario Benedetto, laissés sur le banc au coup d'envoi ? Non plus. Nos excuses par avance à tous les esprits cartésiens qui liront ces lignes : l'OM a peut-être payé beaucoup plus cher l'absence de ses supporters que ces deux autres facteurs précités. Parce que le Vélodrome a joué un rôle majeur dans toutes les épopées européennes du club, et que face à une machine aussi bien rôdée que celle de Guardiola, les hommes d'André Villas-Boas ne pouvaient rien espérer sans y injecter beaucoup d'intensité. Sans supporters, y parvenir devient beaucoup plus difficile.

La stat' : 11

Marseille a subi une 11e défaite consécutive en Ligue des champions. Une de plus et l'OM égalera le triste record d'Anderlecht…

La décla : Florian Thauvin

Quand on passe tout le match à 30 mètres de notre but et qu'il reste 70 mètres à parcourir pour aller marquer, c'est dur d'avoir les jambes.

La question : André Villas-Boas s'est-il trompé ?

Lundi, André Villas-Boas avait tenté de brouiller les pistes. Le Portugais avait assuré qu'il accordait encore une confiance aveugle à Payet et Benedetto, et qu'il était hors de question de tenter des choses nouvelles au moment d'affronter un gros morceau. En réalité, il a tenté d'imiter sur le plan tactique bon nombre des équipes qui ont affronté Manchester City ces dernières semaines.

Visiblement, le coach olympien avait mûri ses idées suffisamment tôt. Car si le score laisse penser tout le contraire, son équipe était plutôt bien préparée, notamment sur le plan défensif. City n'a tenté que huit tirs (moitié moins que face à West Ham le week-end dernier) et n'en a cadré que quatre… pour en convertir trois en buts.

Tout cela peut pousser à tirer une conclusion un peu fataliste. Qu'il s'agisse de ses individualités, de son collectif, de leur expérience ou de choses un peu plus abstraites - de la réussite, de l'engouement - Marseille n'a tout simplement pas les armes pour lutter face à des écuries de ce standing, et pour sortir d'une spirale européenne de plus en plus négative.

