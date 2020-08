Le Roazhon Park crache l'hymne de la Ligue des champions à 3h du matin et réveille tout le voisinage

LIGUE DES CHAMPIONS – Scène improbable à Rennes la nuit dernière. Tout juste qualifié pour la Ligue des champions, le Stade Rennais a réveillé tout le voisinage. L'hymne de la C1 a résonné dans le Roazhon Park à 3 heures du matin. Une initiative qui n'a pas plu à tout le monde.

Le bonheur était trop intense et la joie forcément communicative. Sans doute un peu trop. Pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais s'est qualifié pour la Ligue des champions. Il l'a appris mardi soir à l'issue des quarts de finale de la Ligue Europa. Pour fêter dignement ce moment historique, le Roazhon Park a joué, en boucle, l'hymne de la Ligue des champions à…3h du matin. De quoi passablement agacé le voisinage :

"On a fait un petit événement au stade avec les collaborateurs et certains joueurs, a témoigné Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais sur France Bleu Armorique. On a vécu ça entre membres du Stade Rennais, dans le plus grand respect des conditions sanitaires en vigueur." Mais pas dans le plus grand respect des voisins visiblement…

