André Villas-Boas a tout révolutionné pour le choc face à Manchester City. Comme annoncé par L'Equipe, Dimitri Payet et Dario Benedetto ont fait les frais des choix de l'entraîneur marseillais et ne figurent pas dans un onze de départ très défensif. L'OM se présentera avec une défense à cinq, où le trio axial composé par Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi sera encadré par Hiroki Sakai et Jordan Amavi.