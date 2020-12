Avec quatre équipes (FC Barcelone, FC Séville, Atletico Madrid et Real Madrid), l'Espagne sera très bien representée. L'Angleterre présente un bilan presque parfait avec les qualifications de Manchester City, Chelsea et Liverpool (Manchester United est reversé en Ligue Europa). Tout comme l'Italie qui a vu se qualifier la Juventus, l'Atalanta Bergame et la Lazio Rome, de retour à ce stade de la compétition pour la première fois depuis vingt ans.

PSG (FRA)

Bayern Munich (ALL)

Atletico Madrid (ESP)

Mönchengladbach (ALL)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (GBR)

FC Porto (POR)

Liverpool (GBR)

Atalanta Bergame (ITA)

Chelsea (GBR)

FC Séville (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

Lazio Rome (ITA)

Juventus (ITA)

FC Barcelone (ESP)

Leipzig (ALL)