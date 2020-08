LIGUE DES CHAMPIONS - L'attaquant gallois Gareth Bale et le milieu de terrain colombien James Rodriguez n'ont pas été retenus par leur entraîneur Zinédine Zidane pour le huitième de finale retour de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City vendredi.

Plus que jamais, Gareth Bale et James Rodriguez semblent indésirables du côté de Madrid. Les deux joueurs ne figurent même pas dans le groupe madrilène pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City vendredi. Les Merengue se sont inclinés (1-2) à l'aller à domicile et devront donc s'imposer en marquant au moins deux buts à l'Etihad Stadium pour se qualifier pour les quarts.

Bale et James n'ont été que peu utilisés par le technicien français cette saison. Le Gallois n'a joué que 20 matches officiels pour seulement trois buts marqués. Il n'a participé qu'à deux rencontres depuis la reprise de la Liga en juin, après la période de confinement imposée par la pandémie de Covid-19. La presse madrilène lui a reproché un manque de professionnalisme lors de cette période, où il a été vu assoupi en tribunes, masque chirurgical sur les yeux.

James, revenu cette année d'un prêt au Bayern Munich, ne semble également pas faire partie des plans de Zidane. Il n'a participé qu'à 14 rencontres et marqué un seul but cette saison. Pour le déplacement à Manchester (qui l'a emporté 2-1 à l'aller), Zidane s'est également passé de l'attaquant Mariano Diaz, testé positif au coronavirus la semaine dernière. En revanche, le capitaine Sergio Ramos, bien que suspendu, fera le voyage en Angleterre avec ses coéquipiers.

