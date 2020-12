Le club catalan a d'ores et déjà précisé que Dembélé serait absent du groupe convoqué par Ronald Koeman en vue de la réception de la Juventus Turin mardi (21h) comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions dans le groupe G. Le Barça compte 3 points d'avance sur son rival italien et est en bonne position pour finir en tête de la poule puisque les Catalans l'avaient emporté 2-0 au Juventus Stadium à l'aller.