Privé de Marco Verratti, testé positif au Covid-19, et de Leandro Paredes, suspendu, le Paris Saint-Germain pourra bel et bien compter sur Danilo Pereira dans l’entrejeu, au moment de se rendre à Munich mercredi. Remis d’une blessure au mollet gauche, le Portugais a participé à la séance d’entraînement de lundi et sera présent pour ce quart de finale aller face au tenant du titre, comme indiqué par L’Equipe et RMC Sport.

Également positif au Covid, Alessandro Florenzi sera lui absent, comme attendu. Les absences de Mauro Icardi (cuisse) et Layvin Kurzawa (mollet) ne sont pas non plus des surprises, alors que le jeune Edouard Michut restera également à Paris.

Ligue des champions Latéraux fragiles, milieu décimé : A Munich, Pochettino va devoir bricoler IL Y A 3 HEURES

Ligue des champions "Nous ne pensons pas au passé" : Zidane concentré avant le choc contre Liverpool IL Y A 6 HEURES