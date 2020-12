Plus que jamais, le RB Leipzig avait des ailes. Dès l'entame de l'affiche face à Manchester United, les hommes de Julian Nagelsmann se sont montrés saignants. Ils ont été récompensés de leur approche offensive par une ouverture du score ultra rapide, signée Angelino (1-0, 2e). Encore sur un nuage, le latéral de Leipzig s'est mué en passeur décisif pour le but du break, inscrit par Amadou Haïdara (2-0, 13e). La facture a bien failli s'alourdir avant la pause, mais Willi Orban était bien hors-jeu avant de prolonger une tête d'Haïdara repoussée par le poteau (30e).

Manchester United avait laissé passer l'orage, sauf que la foudre avait déjà frappé à deux reprises. Au retour des vestiaires, les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer ont su réagir en montrant un visage un peu plus à la hauteur du rendez-vous. Mais c'était déjà trop tard, d'autant que Bruno Fernandes a touché la barre sur un coup franc très bien tiré (68e). Quelques secondes plus tard, Justin Kluivert a repris un centre mal défendu pour donner un peu plus d'ampleur au score (3-0, 68e). Match enfin plié ? Que nenni ! Fernandes a réduit l'écart en inscrivant un penalty (3-1, 80e) et Paul Pogba, remplaçant au coup d'envoi, a fait douter les Allemands jusqu’au bout (3-2, 82e). Dire qu'un nul aurait qualifié Manchester United...