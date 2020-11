Manchester United n’a décidément pas de suite dans les idées. Très solides depuis le début de leur campagne en Ligue des Champions - avec deux victoires en deux matches face au Paris Saint-Germain et Leipzig - les Red Devils sont tombés sur un os appelé Basaksehir ce mercredi. Portés par un Demba Ba en grande forme et surtout buteur, les Turcs se sont logiquement imposés (2-1) malgré la réduction du score d’Anthony Martial en fin de première période. Au classement l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer conserve tout de même la première place du groupe H tandis que les Stambouliotes rejoignent provisoirement Paris et Leipzig avec trois points au compteur.