L'OM suit attentivement les barrages de la Ligue des champions. Pour que Marseille soit placé dans le chapeau 3, il faudrait que Salzbourg et Krasnodar (vainqueurs au match aller 2-1 face au PAOK Salonique et contre le Maccabi Tel Aviv) soient éliminés au match retour mercredi. Dans le cas contraire, les hommes d'André Villas-Boas seront reversés dans le chapeau 4.

Valbuena et l'Olympiakos brillent, Kiev prend une belle option pour la phase de groupes

Mardi, le Dynamo Kiev et l'Olympiakos se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions, aux dépens respectivement de La Gantoise et des Chypriotes de Nicosie. Les Ukrainiens étaient allés gagner la semaine dernière en Belgique (2-1) et ils n'ont eu aucun mal à récidiver (3-0) à domicile. Quant aux coéquipiers grecs de Matthieu Valbuena, ils ont assuré un modeste 0-0 à Chypre, largement suffisant pour se qualifier après avoir gagné le match aller au Pirée (2-0).