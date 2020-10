Depuis jeudi, l'OM connaît son groupe pour son grand retour en Ligue des champions. Les hommes d'André Villas-Boas affronteront Porto, Manchester City et l'Olympiakos. Et ils le feront avec un tout nouveau maillot, dévoilé ce vendredi par Puma, le sponsor du club olympien. "Pour ce maillot, PUMA et l’Olympique de Marseille ont choisi de mettre à l’honneur l’art et plus particulièrement la musique puisque Marseille rayonne sur la France à bien des niveaux mais le hip-hop marseillais est également devenu une institution et un emblème de la culture phocéenne à travers les âges", indique la marque allemande dans son communiqué.