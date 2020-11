L'OM est à une défaite d'entrer dans l'histoire par la mauvaise porte. Ce mercredi, Marseille affronte le FC Porto dans un match qui ne ravivera pas ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. En revanche, il pourrait faire du club phocéen le seul détenteur d'un triste record en C1, à savoir le nombre de défaites consécutives. Lourdement battus à l'aller (3-0), les hommes d'André Villas-Boas avaient égalé la série de douze défaites concédées par Anderlecht, entre 2003 et 2005.

C'était déjà un affront mais faire pire pourrait être encore plus difficile à digérer d'un point de vue psychologique. "Il faut se regarder dans un miroir, a souligné Florian Thauvin ce mardi en conférence de presse. Ça fait mal. Moi, j'ai du mal à l'assumer, il y a un sentiment de honte. Je ne l'accepte pas, il faut faire mieux." A ce stade, les jambes ne suffiront pas à relever la tête. "La clé, c'est le mental, a renchéri André Villas-Boas. On doit débloquer l'aspect mental et émotionnel. On a touché le fond. Le premier obstacle est l'envie."

Sur le niveau de jeu, ce n'est pas ça. Je suis le premier à le reconnaître

Traumatisés par une première partie de campagne désastreuse, les Phocéens ont pu profiter d'une trêve internationale qui leur a peut-être permis de faire le vide. "Il faudra montrer un autre visage, a martelé 'Flotov'. On doit avoir un sursaut d'orgueil. On doit faire mieux dans l'état d'esprit et dans l'attitude. Il faut tirer les leçons dont ce qu'on a fait sur les derniers matches."

Problème, dans le jeu ou dans les résultats, l'OM n'a que peu de certitudes. "On enchaine victoire, défaite, victoire, défaite, a constaté AVB. C'est le pire pour une équipe ça. Sur le niveau de jeu, ce n'est pas ça, je suis le premier à le reconnaître. On travaille à l'entrainement mais ça ne sort pas en match..." Cette fois plus que jamais, il est temps de trouver la recette miracle.

