C'est un match pour eux. Un soir où ils doivent faire parler leur immense talent. Et guider le PSG pour le sortir de la nasse. En difficulté en Ligue des champions, les finalistes de la dernière C1 croisent les doigts pour que Kylian Mbappé et Neymar fassent parler leur magie face à Leipzig lors de ce match crucial pour rester en lice en Ligue des champions. "Nous sommes affectés si Ney ne marque pas, si Kylian ne marque pas, ça a un grand impact pour nous dans le résultat", a reconnu Thomas Tuchel. Le souci ? Les deux ont quelques nuages au-dessus de leur tête avant ce choc qui peut faire mal aux ambitions parisiennes.

Pour Mbappé, c'est une question de malédiction à rompre. La machine à buts de la L1 (9 réalisations en 7 rencontres cette saison), qui a encore fait trembler les filets à deux reprises vendredi contre Monaco (3-2), n'y arrive plus en Ligue des champions. Les matches se suivent et l'ancien Monégasque, qui avait explosé aux yeux du monde en C1 avec l'ASM, reste invariablement muet. Dans la plus prestigieuse compétition du Vieux Continent, le natif de Bondy n'a ainsi plus inscrit le moindre but depuis sept rencontres, soit 529 minutes d'une longue attente. Presqu'un an sans connaître ce bonheur en Europe avec cette frustration énorme de ne pas avoir réussi à être décisif lors du Final 8 disputé par le PSG !

Ligue des champions Penalties à gogo et record d'expulsions : Paris a le sang chaud et les jambes lourdes IL Y A UNE HEURE

Kylian Mbappe and Neymar Jr of Paris Saint-Germain in action during a training session ahead of the UEFA Champions League Group H stage match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir at Basaksehir Fatih Terim Stadyumu on October 27, 2020 Crédit: Getty Images

7 matches sans marquer, pire série de son histoire en C1

Une disette interminable – sa plus longue en C1 - pour un tel joueur, avide de faire monter ses statistiques. "Il a besoin de buts. Et on a besoin de buts de Kylian, a avoué Tuchel. On a besoin qu'il fasse une grande performance, et j'ai le sentiment qu'il est là. Il a tout fait pour être prêt, il a tout fait pour être décisif, il a joué en équipe de France, il a joué contre Monaco, a marqué des buts et maintenant, c'est le moment pour lui, avec Ney, d'être encore décisif". Le retour de Neymar, avec lequel il s'entend si bien sur le terrain, peut en effet aider le champion du monde à avoir plus d'espace. Et plus d'occasions de mettre un terme à cette série noire.

Neymar, justement. Dire qu'il est attendu est un doux euphémisme. Mais l'ancien Barcelonais n'est pas en reste en termes de doutes. Blessé en Ligue des champions contre le Basaksehir Istanbul (2-0) fin octobre, le Brésilien vient tout juste de faire son retour. Autorisé à participer à l'entraînement collectif jeudi dernier, il a rejoué 30 minutes vendredi à Monaco. Mais s'il n'est pas encore à 100% de ses moyens, Tuchel ne compte pas faire sans lui. "Est-ce qu'il est dans les meilleures capacités, dans le meilleur état physique? Non, ce n'est pas possible, mais il va débuter le match. Il peut gérer des matches comme ça physiquement et il peut aussi les gérer mentalement. J'espère que ce ne sera pas trop pour lui, qu'on va l'aider, qu'on va travailler pour lui aussi, qu'il ne sera pas tout seul".

Neymar et le PSG ont subi une grosse désillusion face à Manchester United Crédit: Getty Images

Tuchel sur Neymar : "On a besoin de lui et c'est absolument nécessaire qu'il joue"

Disposé cette fois-ci à prendre des risques avec sa star brésilienne, Tuchel, qui n'a pas vraiment le choix, mesure bien l'importance de ce rendez-vous où les Parisiens doivent battre Leipzig, victorieux à l'aller (2-1), sous peine de tirer un trait quasi définitif sur les 8es de finale. Et avec ou sans Neymar - même diminué -, ce n'est quand même pas la même histoire. "On a besoin de lui et c'est absolument nécessaire qu'il joue, qu'il soit sur le terrain, parce qu'il a la capacité, la confiance, la qualité et l'expérience", a lancé Tuchel. "C'est un joueur-clé pour nous".

Pour mettre Neymar dans les conditions idéales et lui permettre d'exprimer sa créativité et faire des différences dans la zone de vérité, le PSG devrait tenter de le soulager en défense. "Chacun sait ce qu'il doit faire, a reconnu Marquinhos. On a des travailleurs dans l'équipe, des gens qui vont vraiment le guider de la meilleure façon pour récupérer le ballon et le mettre dans les meilleures conditions. Tout le monde peut s'aider sur le terrain, lui fait énormément d'efforts, on peut le voir dans un match, c'est un des mecs qui se sacrifient le plus dans l'équipe et je pense que l'équipe va toujours se sacrifier pour lui."

Absent un match sur deux cette saison entre le Covid, sa suspension et sa blessure, Neymar connaît sa mission : même diminué, il doit trouver les moyens d'endosser à nouveau son costume de leader, lui qui avait guidé les siens la saison passée, avec un but à l'aller comme au retour en huitièmes contre Dortmund avant de se montrer influent durant le Final 8, même s'il a raté sa finale. Mardi, il serait bon qu'il retrouve ses sensations et que Mbappé mette fin à sa disette. L'avenir du PSG dans cette C1 se joue aussi là.

Leipzig, Neymar, Mbappé... L'essentiel de la conf' de Tuchel

Ligue des champions Icardi forfait contre Leipzig, Verratti incertain IL Y A 11 HEURES