Sun, confirmées mercredi après-midi par Il s'agirait d'une révolution pour la Coupe d'Europe telle que nous la connaissons actuellement. Selon les informations du, confirmées mercredi après-midi par L'Equipe , l'UEFA envisagerait de supprimer la règle du plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur en cas de prolongation sur un match retour de Coupe d'Europe. Cette décision pourrait même être tranchée lors de commission des compétitions de l'UEFA qui se tiendra fin mai.

Toujours d'après L'Equipe, certains dirigeants européens militeraient même pour supprimer totalement cette règle, créée pour la première fois lors de la saison 1965 en Coupe des Coupes (ex-C2) et étendue sur toutes les compétitions européennes en 1969. Le but ? Afficher plus de clarté pour le public. Après la généralisation de la règle des cinq changements, le football pourrait connaître une nouvelle évolution majeure.

Ligue des champions Le Real de Zidane a-t-il une voie toute tracée vers la finale ? IL Y A 20 HEURES

"Di Maria - Mbappé, symboles d’un PSG qui s’est réinventé"

Ligue des champions Tendus avant de conclure, Guardiola et City vont-ils surmonter leurs angoisses ? IL Y A 20 HEURES